Вирок Тихановському та "цунамі" заражень коронавірусом в світі: новини за 14 грудня

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про "цунамі" заражень коронавірусом у світі, на Київщині силовики затримали озброєного злочинця, в Білорусі опозиціонера Сергія Тихановського засудили до 18 років в'язниці. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 14 грудня – у матеріалі РБК-Україна.

Вступ України до НАТО неприпустимий, Москва відповість, - російський дипломат

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що вступ України до НАТО неприпустимий. Москва обіцяє відповісти на цей крок.

За його словами, російську позицію принципово не чують у НАТО. Він вважає, що сторони перебувають у "паралельних інформаційних просторах".

Прийде в лютому. В РНБО назвали терміни нової хвилі в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що нова хвиля коронавірусу прийде в країну в лютому. Він закликав українців вакцинуватися, щоб простіше пережити черговий сплеск інфекції.

"Омікрон" прийде. Ми від цього нікуди не втечемо. Він уже є на наших кордонах, у Туреччині та ближче до нас. Його не треба лякатися. Він може охоплювати більше людей, але його переносять набагато простіше та легше, ніж "Дельту", - сказав Данілов.

Під Києвом силовики взяли штурмом чоловіка, який відкрив вогонь по людях

У Вишневому Київської області 37-річний чоловік відкрив вогонь в напрямку людей. Щоб затримати стрілка, поліцейським довелося штурмувати відразу дві квартири.

Повідомляється, що чоловік відкрив вогонь по робітниках, які проводили роботи поруч з його будинком. До місця подій одразу прибули група реагування, спецпризначенці та кримінальна поліція. Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири.

ВООЗ заявила про "цунамі" заражень коронавірусом у світі: як "Дельтою", так і "Омікроном"

Главу відділу нових хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове заявила, що світ стискається із цунамі заражень коронавірусом. Мова йде як про штам "Дельта", так і про "Омікрон".

Вона додала, що за попередніми даними, штам "Омікрон" все ж може певною мірою уникнути імунної відповіді, "але це не означає, що вакцини будуть марними".

У Білорусі засудили Тихановського до 18 років в'язниці: скільки років отримали інші опозиціонери

Гродненський суд засудив білоруського опозиціонера Сергія Тихановського до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його затримали ще в кінці травня 2020 в Гродно.

У "справі Тихановського-Лосика-Статкевича" винесені такі вироки:

Сергій Тихановський - 18 років посиленого режиму,

Ігор Лосик - 15 років посиленого режиму,

Микола Статкевич - 14 років,

Артtм Саків - 16 років посиленого режиму,

Володимир Циганович - 15 років посиленого режиму,

Дмитро Попов - 16 років посиленого режиму.

В Африці майже сотня людей померла від невідомої хвороби. ВООЗ починає екстрене дослідження

На сході Південного Судану щонайменше 89 людей померли за останні кілька тижнів від невідомої хвороби. Через що ВООЗ направила у відповідний регіон цільову групу для проведення екстреного дослідження.

За інформацією ЗМІ, епіцентром захворювання став адміністративний округ Фангак у штаті Джонглій. Він, зокрема, нещодавно сильно постраждав від найбільшої за останні 60 років повені.

В Україну вторгнеться арктичне повітря: синоптик назвав дату приходу справжньої зими

Синоптик повідомив, коли в Україну прийде справжня зима з арктичним повітрям, яке забезпечить постійну температуру нижче нуля.

"Вже 19 грудня, у неділю, прогнозуємо ультраполярне вторгнення арктичного повітря. Температура впродовж доби 0-5 морозу. Зима!" – розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань . Детальніше про прогноз з 15 по 19 грудня – в матеріалі Styler.