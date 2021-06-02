Вирок Чубарову, сертифікати вакцинації в ЄС і заборона пластикових пакетів: новини за 1 червня

"Суд" в Криму заочно оголосив вирок главі Меджлісу Рефату Чубарову, Верховна рада заборонила використання пластикових пакетів, сім країн ЄС почали видавати сертифікати вакцинації: новини за 1 червня

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

"Суд" у Криму заочно оголосив вирок голові Меджлісу Чубарову

"Верховний суд" Криму заочно засудив лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років колонії загального режиму. Його звинуватили в організації масових заворушень біля стін парламенту регіону в лютому 2014 року.

Крім того, згідно з вироком, Чубарову присуджено 200 годин громадських робіт і він повинен виплатити штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рада заборонила використання пластикових пакетів: розміри штрафів

В Україні будуть штрафувати за використання пластикових пакетів. Верховна рада остаточно заборонила їх обіг.

Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

Згідно з законом, розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3400 до 8500 гривень.

В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби

В Одесі сьогодні вранці зник перший заступник командира та начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков. Наразі місцезнаходження прикордонника невідоме.

Як розповіли в ДПСУ, Чертков вийшов сьогодні з дому о 6:30 ранку, але до кінця дня до роботи не дійшов.

Лукашенко допускає авіасполучення з Кримом: це питання пропрацьовують

Олександр Лукашенко розповів, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним підняв питання авіасполучення з Кримом. За словами Лукашенка, після закриття українського неба білоруси не мають можливості їздити в Крим.

"Сьогодні я хотів би запитати у (президента України - ред.) Зеленського, якщо є бажання полетіти в Крим, мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому мені доведеться Путіна попросити, щоб він відвіз мене в Крим. Вони (Україна - ред.) влаштували цю "канитель", цю провокацію", - сказав Лукашенко.

"Суд у смартфоні": Рада остаточно схвалила закон Зеленського

Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5246, відомий як "суд у смартфоні". Він впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.

Таким чином, створюється інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації у кримінальних процесах. Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

Склад збірної України на Євро-2020: остаточний список 26 гравців

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав підсумкову заявку з 26 гравців, які відправляться на матчі чемпіонату Європи. З гравців, які до сих пір були на зборах, він відчепив п'ятьох.

На Євро-2020 Україна зіграє в групі з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією. Перший матч синьо-жовті проведуть проти Нідерландів 13 червня в Амстердамі.

Зливами накриє майже всю Україну: де буде найбільш мокро

Погода в Україні в середу, 2 червня, не сильно порадує жителів більшості областей. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, дощі, зливи та досить низьку температуру повітря.