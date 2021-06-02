Вирок Чубарову, сертифікати вакцинації в ЄС і заборона пластикових пакетів: новини за 1 червня
"Суд" в Криму заочно оголосив вирок главі Меджлісу Рефату Чубарову, Верховна рада заборонила використання пластикових пакетів, сім країн ЄС почали видавати сертифікати вакцинації: новини за 1 червня
Коронавірус в Україні і в світі: останні новини
- В Україні декілька регіонів за епідеміологічними показниками наблизились до переходу в "зелену" зону адаптивного карантину. Суттєво ситуація покращилася в Києві та Закарпатській області.
- Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування. До кінця тижня очікується 705 600 доз вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX.
- Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac. Цю вакцину внесли до екстреного списку медичних препаратів. Щеплені Sinovac українці отримають міжнародний сертифікат про вакцинаці.
- Міністерство охорони здоров'я України пояснило, хто вважається повністю вакцинованим від коронавірусу. Зокрема, повністю щепленими вважаються особи, у яких пройшло два тижні з дня отримання другої дози вакцини.
- У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.
- Велика Британія повідомила про нульову добову смертність від коронавірусу. Такий показник зафіксовано вперше від початку пандемії.
"Суд" у Криму заочно оголосив вирок голові Меджлісу Чубарову
"Верховний суд" Криму заочно засудив лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років колонії загального режиму. Його звинуватили в організації масових заворушень біля стін парламенту регіону в лютому 2014 року.
Крім того, згідно з вироком, Чубарову присуджено 200 годин громадських робіт і він повинен виплатити штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Рада заборонила використання пластикових пакетів: розміри штрафів
В Україні будуть штрафувати за використання пластикових пакетів. Верховна рада остаточно заборонила їх обіг.
Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.
Згідно з законом, розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3400 до 8500 гривень.
В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби
В Одесі сьогодні вранці зник перший заступник командира та начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков. Наразі місцезнаходження прикордонника невідоме.
Як розповіли в ДПСУ, Чертков вийшов сьогодні з дому о 6:30 ранку, але до кінця дня до роботи не дійшов.
Лукашенко допускає авіасполучення з Кримом: це питання пропрацьовують
Олександр Лукашенко розповів, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним підняв питання авіасполучення з Кримом. За словами Лукашенка, після закриття українського неба білоруси не мають можливості їздити в Крим.
"Сьогодні я хотів би запитати у (президента України - ред.) Зеленського, якщо є бажання полетіти в Крим, мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому мені доведеться Путіна попросити, щоб він відвіз мене в Крим. Вони (Україна - ред.) влаштували цю "канитель", цю провокацію", - сказав Лукашенко.
"Суд у смартфоні": Рада остаточно схвалила закон Зеленського
Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5246, відомий як "суд у смартфоні". Він впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.
Таким чином, створюється інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації у кримінальних процесах. Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.
Склад збірної України на Євро-2020: остаточний список 26 гравців
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав підсумкову заявку з 26 гравців, які відправляться на матчі чемпіонату Європи. З гравців, які до сих пір були на зборах, він відчепив п'ятьох.
На Євро-2020 Україна зіграє в групі з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією. Перший матч синьо-жовті проведуть проти Нідерландів 13 червня в Амстердамі.
Зливами накриє майже всю Україну: де буде найбільш мокро
Погода в Україні в середу, 2 червня, не сильно порадує жителів більшості областей. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, дощі, зливи та досить низьку температуру повітря.