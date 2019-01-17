Приготуйтеся: синоптик повідомила, коли настане суттєве похолодання

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптик попередила, що морози прийдуть надовго

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, які погодні умови в Україні очікуються в п'ятницю, 18 січня. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко розповіла, що п'ятниця стане найтеплішою за останні дні і попередила, що в суботу розпочнеться похолодання практично у всіх областях України. Вона зазначила, що температура місцями досягне +4 +7 градусів.

"Завтрашня п'ятниця буде найтеплішою перед прийдешнім похолоданням. Всі виходьте грітися. 18 січня протягом дня температура повітря повсюдно +1 +5 градусів, на півдні +4 +7 градусів. Хіба що в Сумській і Харківській областях місцями 0 -2 морозу. Звичайно, вночі та ввечері буде прохолодніше, -1 -2 градуси, на заході все одно найближчої ночі 0 +2 градуси. Все ж зима", - розповіла синоптик.

Вона повідомила, що мокрий сніг та сніг буде йти в західних областях, а в більшості регіонів у п'ятницю буде сухо.

"Мокрий сніг та сніг буде йти в західних областях (на заході навіть можливий дощ), незначні опади - на сході, а ввечері на півночі України. У центральних областях і на півдні буде переважати суха погода", - розповіла Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці 18 січня, за її словами, буде без опадів, а вдень – плюсова температура повітря.

"У Києві завтра - без істотних опадів, хіба що ввечері можливий мокрий сніг. Найближчої ночі у столиці 0-2 градуса морозу, завтра вдень буде тепла погода, + 1 + 4 градуси", - написала синоптик.

Вона попередила, що на Водохреще в Україні почнуться морози і дала поради про те, як підготуватися до значного похолодання.

"На Хрещення почнеться похолодання. Скрізь запанують морози, крім Криму та Приазов'я. Але і туди поступово дійдуть "мінуси". Тому завтра добре грійтеся, тому що морозний період, за прогнозами, заходить надовго. Підготуйте подвійні-потрійні шари одягу, відповідне взуття, якщо є акція - купуйте ще один обігрівач, раптом кому треба, шкарпетки в орнаментах товстелезні, подаровані на свята і які часом лежать роками в комоді, як раз знадобляться, купите термобілизну, зробіть запас антифризу, відставте від холодних вікон ніжні квіти", - порекомендувала Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила українців про сильне зниження температури повітря.

А також розповідали про те, що синоптики розповіли, яка погода буде в найближчі кілька днів.