Прийом по запису, дезінфекція та провітрювання: у КМДА пояснили вимоги до стоматологій

Ілюстративне фото (freepik.com)

Стоматологам заборонено приймати клієнтів без засобів індивідуального захисту

У Київській міській державній адміністрації представили вимоги до роботи стоматологій в умовах ослаблення карантину. Про це повідомили в прес-службі КГГА.

Згідно із затвердженими правилами, прийом громадян дозволено лише за попереднім записом. При цьому інтервал між клієнтами повинен становити не менше 15 хвилин, щоб вони не контактували між собою.

Серед інших вимог:

між місцями наданих послуг повинна бути не менше 1,5 м;

заборонений прийом клієнтів, які мають ознаки респіраторного захворювання або контактували з людьми з коронавірусом протягом останніх 14 днів. Відповідне опитування повинні провести за день до прийому;

при наданні стоматологічної допомоги розміщення пацієнта має бути ізольовано, стоматологи повинні використовувати маски і рукавички;

працівники повинні бути в респіраторах (без клапана) або хірургічних масках, захисних герметичних окулярах і щитках для особи, а також одноразових рукавичках;

засоби захисту необхідно знімати в кабінеті, де надавалася допомога Залишати приміщення в засобах захисту заборонено;

на входах повинні бути дозатори з антисептиком і санітарний контроль для відвідувачів;

клієнти повинні чекати своєї в масках на вулиці з дотриманням дистанції, всередину допускаються відвідувачі з розрахунку не більше 1 людини на 10 м;

кожні дві години повинна проводитися дезінфекція приміщення і після кожного прийому провітрювати приміщення не менше 15 хвилин;

рекламні брошури, журнали або іграшки не повинні бути доступними для клієнтів у приміщенні

Нагадаємо, з 12 травня у Києві розпочався перший етап ослаблення карантину. Так, була дозволена робота непродовольчих магазинів, літніх терас кафе і ресторанів, перукарень і салонів краси, відкриті парки, ательє, адвокатські контори та автокинотеатры.

Автор: Игорь Литвиненко