RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Приїхав з Польщі: поліція встановила, хто розстріляв чоловіка в Одесі

Автор: Сергій Пишкін

Поліція встановила особистість 27-річного громадянина Грузії, який вчора розстріляв чоловіка в Одесі. Злочинець приїхав з Варшави й оселився поруч з місцем проживання загиблого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За словами начальника ГУНП в Одеській області Олега Баха, чоловік, який сплачував житло вбивці намагався покинути територію України, втім правоохоронці його затримали у місті Бориспіль.

Внаслідок санкціонованих обшуків, поліція вилучила:

  • перероблений пістолет-кулемет та магазин до нього;
  • набої, гільзи, фрагменти куль;
  • пістолет "Stalker".

Наразі поліція працює над тим, аби схопити вбивцю й встановити особистість організатора замаху.

"У нас є всі підстави повідомити про підозру виконавцю злочину. На сьогодні ця особа оголошена в розшук та вирішується питання про її затримання за рішенням суду", - заявив Бах.

Фото: поліція встановила, хто розстріляв чоловіка в Одесі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці вчорашнього вбивства в Одесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаполицияпреступленияСтрільба