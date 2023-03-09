В Приднестровье заявили о предотвращении "теракта", обвиняют СБУ

В Приднестровье заявили о якобы предотвращении "теракта". Преступление готовилось "по указанию СБУ, против ряда должностных лиц".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу так называемого "Министерства госбезопасности республики".
Отмечается, что подозреваемые были задержаны и сейчас дают показания.
"По факту произошедшего возбуждены и расследуют уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями: 29 ч. 1; 203 УК ПМР "Приготовление к террористическому акту" и 29 ч. 1; 104 ч. 2 УК ПМР "Приготовление к убийства двух и более лиц, лица в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом", - пишет пресс-служба "министерства".
Более подробную информацию обещают раскрыть в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия обвиняла Украину в якобы подготовке провокации у Приднестровья. В Молдове заявили, что российские заявления фейковы.
Еще позже представитель МИД России Мария Захорова утверждала, что в порты Одесской области поступили "радиоактивные вещества", которые могут угрожать другим странам и непризнанному Приднестровью.
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