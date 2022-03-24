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У Придністров'ї російські куратори поширюють чутки про втягування регіону у війну з Україною

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти і далі продовжують жорстоко руйнувати міста України. Також вслід за Білоруссю ворог хоче втягнути у війну Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазнається, що ворог працює над тим, щоб розширити лінію фронту.

Повідомляється, що російські куратори на території невизнаної придністровсько-молдавської республіки почали говорити про те, що Придністров'я втягують у війну з Україною.

Окупанти хочуть завдати Україні удару з нових територій.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області ЗСУ знищили 2 "Тигри", танк і КамАЗ окупантів.

Також ми писали, що у Харківській області знищено танковий полк окупантів.

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