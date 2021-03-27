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Доведеться відповідати. Зеленський закликав політиків підбирати слова, говорячи про COVID-вакцини

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський заявив, що кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щоденно. Він просить політиків підбирати слова, говорячи про COVID-вакцини.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"З відставанням від плану вакцинації зіткнулись і всі країни Європейського союзу. Ми активно працюємо для успішного виконання плану вакцинації в Україні. Для цього важливими є й готовність суспільства робити щеплення, і забезпечення України достатньою кількістю вакцин", - сказав президент.

Він підкреслив, що процес вакцинації стикається зі складнощами, адже в Індії діє обмеження на експорт вакцини. Наша держава розраховує, що індійський уряд перегляне це рішення.

"Варто розуміти, що позитивному вирішенню цього питання аж ніяк не сприяють, а швидше - сильно заважають і публічні висловлювання окремих українських політиків. Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом", - зазначив глава держави.

Зеленський попередив політиків про відповідальність за дискредитаційні висловлювання щодо вакцинації.

"Я переконливо закликаю цих політиків: дуже зважено підбирайте слова, які вилітають з вашої ротової порожнини. Бо за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед богом", - сказав президент.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зробили 17 939 щеплень від коронавірусу. Це на 799 менше, ніж днем раніше.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я незадоволене темпами вакцинації в Одеській, Харківській і Запорізькій областях.

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Новини України Володимир ЗеленськийВакцинаКоронавірус
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