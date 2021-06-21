Причиною вибуху в п'ятиповерхівці під Києвом могла стати граната

Вибух у п'ятиповерховому будинку під Києвом не пов'язаний з газом. Його могла викликати граната або якийсь інший вибуховий пристрій. Причину вибуху встановлюватимуть співробітники поліції.
Про це повідомляє видання "Суспільне" з посиланням на заступника начальника ГУ ДСНС по Київській області Сергія Майстренка.
За його словами, причиною вибуху в будинку "був точно не газ". "За свідченнями місцевих жителів, вибух був досить потужним. Можливо, ми маємо справу з вибуховим пристроєм, гранатою або чимось подібним", - сказав він.
В обласному управлінні ДСНС відмовилися прокоментувати цю заяву. Там відзначили, що причину вибуху будуть встановлювати співробітники поліції.
Глава Білогородською сільської ради Антон Овсієнко повідомив, що під час пожежі постраждали 9 осіб. Трьох із них госпіталізували до Боярської районної лікарні. "Створено оперативний штаб, до складу якого увійшли депутати та співробітники Бєлгородської сільради. Вирішується питання щодо тимчасового розміщення мешканців будинку", - додав він.
Овсієнко уточнив, що будинок від мародерів і громадський порядок на місці події забезпечує департамент охорони села Святопетрівське.
Нагадавши, вибух і пожежа, що послідувала за ним, сталися в багатоповерхівці під Києвом в селі Білгородка вдень 21 червня. Людей евакуювали з палаючої будівлі. В результаті події загинула одна людина - його тіло знайшли в ході рятувальної операції. Постраждали шестеро людей, у тому числі дитина 2008 року народження.
Рятувальникам знадобилося кілька годин, щоб впоратися з пожежею після вибуху в п'ятиповерхівці під Києвом. Загрози несучим конструкціям будинку не існує.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людини під час пожежі в багатоповерхівці під Києвом. Глава держави зажадав якомога швидше встановити причини вибуху.