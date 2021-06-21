Причиною вибуху в п'ятиповерхівці під Києвом могла стати граната

За його словами, причиною вибуху в будинку "був точно не газ". "За свідченнями місцевих жителів, вибух був досить потужним. Можливо, ми маємо справу з вибуховим пристроєм, гранатою або чимось подібним", - сказав він.

В обласному управлінні ДСНС відмовилися прокоментувати цю заяву. Там відзначили, що причину вибуху будуть встановлювати співробітники поліції.

Глава Білогородською сільської ради Антон Овсієнко повідомив, що під час пожежі постраждали 9 осіб. Трьох із них госпіталізували до Боярської районної лікарні. "Створено оперативний штаб, до складу якого увійшли депутати та співробітники Бєлгородської сільради. Вирішується питання щодо тимчасового розміщення мешканців будинку", - додав він.

Овсієнко уточнив, що будинок від мародерів і громадський порядок на місці події забезпечує департамент охорони села Святопетрівське.