Причиною спалаху коронавірусу у Першотравенську стали збори баптистів

Спалах коронавірусу у Дніпропетровській області почався через збори баптистів у Першотравенську. Про це йдеться у коментарі голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника.

За його словами, на збори з'їхалося кілька сотень людей з різних міст і країн.

"Там відбулося щорічне зібрання представників баптистської церкви. Як стверджують організатори, вони в цьому році ці збори скасували, але так чи інакше на збори з'їхалося кілька сотень людей з різних міст і навіть країн. В цілому кілька сотень людей, які розміщувалися по будинках. Частина з приїжджих знаходиться до сьогоднішнього дня в Першотравенську", - заявив Олійник.

Він зазначив, що саме із Першотравенська вірус почав поширюватися по інших містах.

"Наприклад третій заражений в Новомосковську - з Першотравенська приїхав, людина із Синельниківського району - з Першотравенська приїхав", - сказав Олійник.

Також він розповів, що дві особи, у яких підтвердили COVID-19, і вони про це знали, покинули місце ізоляції та вирішили поїхати до Дніпра.

"Двоє людей, знаючи, що у них позитивні результати і підписавши зобов'язання сидіти вдома, сьогодні вийшли з дому і збиралися поїхати в місто Дніпро. Вони були спіймані, в буквальному сенсі цього слова, оштрафовані і повернуті додому", - розповів голова облради.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка, нові випадки зараження вдалось виявити із допомогою поліції.

"Вчора у Першотравенську виявили 6 випадків COVID-19. Сьогодні разом із поліцією розшукали людей, з якими контактували хворі. Нажаль, серед них позитивний результат ПЛР-тесту отримали ще 15 осіб", - розповів Бондаренко.

За його словами, влада обасті прийняла рішення про обмеження виїзду з Першотравенська та в’їзду до міста. Вони діятимуть з 9-ї ранку 8 квітня.

"Обмеження стосуються всіх транспортних засобів. Дозвіл на в’їзд матиме лише стратегічно важливий транспорт - вантажівки з продуктами, медикаментами, автобуси, що перевозять працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. На всіх блокпостах будуть медичні бригади, які перевірятимуть водіїв та пасажирів на симптоми коронавірусу" , - сказав Бондаренко.

Зазначимо, у Дніпропетровській області лабораторно підтверджено 41 випадок COVID-19, з них 21 – у Першотравенську.

Нагадаємо, на час карантину в Україні Дніпро закриває в'їзд для транспорту з інших областей. В'їзд в Дніпро буде обмежено з 8 квітня.

Також РБК-Україна писало, що за даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 7 квітня, в Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19. З них 143 були виявлені за минулу добу 6 квітня. В Одеській області повідомляли про 30 хворих.