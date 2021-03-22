Причиною поширення COVID могла стати торгівля тваринами в Китаї, - ВООЗ

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я припускають, що причиною поширення коронавірусу SARS-CoV-2 могла стати торгівля дикими тваринами в Китаї. Міжнародна група експертів з початку року розслідувала походження вірусу в китайському місті Ухань.

Зазначено, що доповідь про підсумки розслідування очікується на цьому тижні. Агентство допускає, що швидше за все, цей звіт буде далеко не остаточним, оскільки заплановані додаткові дослідження, e тому числі за межами КНР.

Відзначається, що експерти ВООЗ розробили кілька основних гіпотез походження вірусу. На їхню думку, пряме попадання COVID-19 від кажанів на ринок морепродуктів в Ухані малоймовірне. Скоріше за все був ще проміжний переносник вірусу.

Також дослідники сумніваються і в штучному походженні вірусу, вони не підтримують версію про появу вірусу через витік з лабораторії.