"Заподіє біль Росії". Британія надасть Україні кредитну гарантію на 500 млн доларів

Великобританія надасть Україні гарантію по кредиту на суму до 500 млн доларів. Зокрема, щоб допомогти Україні на тлі дій з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Британії Ліз трас в Twitter.
"Великобританія надасть до 500 млн доларів у вигляді кредитних гарантій, щоб допомогти Україні протистояти економічним наслідкам дій Росії. Ми використовуємо нашу економічну міць, щоб заподіяти біль Росії і підтримати український народ", - написала трас.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон пропонує Україні гарантію по кредиту на суму до 1 млрд доларів.
Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії Борис Джонсон оголосив, що Лондон надасть Києву новий пакет військової допомоги.