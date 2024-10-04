Причина смерти неизвестна. WP узнало, как россияне замучили пленного "азовца" Ищенко

По данным издания, родственники Ищенко считают, что россияне сделали все, чтобы не удалось узнать останки и никто не узнал причину смерти. Вдова умершего Елена рассказала, что после вскрытия россияне не зашили тело Ищенко. Поэтому останки, доставленные из тюрьмы в Ростове-на-Дону, разложились.

Также украинский судмедэксперт пришел к выводу, что перед смертью ребра мужчины были сломаны тупым предметом.

"Его разорвали на части. Россияне сделали все, чтобы мы не смогли его узнать и не узнали истинную причину", – рассказала она.

Тогда Елена очень боялась, что ее мужа похоронят в России, поэтому они связались с похоронной службой, которая за 4000 долларов разработала сложный план по возвращению тела Ищенко домой. В Россию был отправлен человек, выдавший себя за племянника Александра и рассказавший российским чиновникам, что отвезет его в Армению. Таким образом, тело удалось вернуть в Украину.

The Washington Post ознакомилось с российским и украинским протоколом вскрытие. В российском документе отмечено, что причину смерти невозможно установить "из-за гнилостных изменений в органах и тканях трупа". Начальная украинская экспертиза, однако, сообщила о "шоке, множественных переломах ребер, закрытой тупой травме грудной клетки, повреждении в результате контакта с тупым предметом, намерении неизвестно". Семья сообщила, что они все еще ждут окончательного отчета, и что причина смерти остается непонятной.

Что предшествовало

В конце июля стало известно о смерти военнопленного украинца Александра Ищенко в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону, воине "Азова". К моменту смерти ему было 55 лет.

Впоследствии заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламарь подтвердил информацию о гибели бойца и назвал это циничным нарушением россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Также Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по гибели Ищенко.

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