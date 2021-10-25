"Причина складніша". Рудик пояснила критично низький рівень вакцинації в Україні

"Дуже легко спростити причину неготовності більшості українців вакцинуватися до низького рівня свідомості громадян чи недовіри конкретно до президента чи його урядовців. Перша позиція дуже зручна для влади - це виправдовує її бездіяльність. Друга позиція дуже зручна для нас, політиків в опозиції. Проте спрощувати причини катастрофічно низького рівня вакцинації не варто. Я бачу головну причину цього феномену в надзвичайно низькому рівні довіри українців до власних державних інституцій, до якої додається комплекс інших причин", - наголосила Кіра Рудик.

Рівень довіри людини до держави вимірюється, зокрема, готовністю довіряти їй власне здоров'я, зауважує голова партії. У більшості європейських країн, які успішно вакцинували своїх громадян (Данія, Португалія, Іспанія, що перевищили 80% вакцинованих дорослих), рівень довіри громадян до державних інституцій та церкви (які активно долучалася до агітації за вакцинацію) знаходяться на найвищому рівні серед країн Європейського Союзу.

Довіра громадянина до держави - це дуже фундаментальний, складний, системний процес.

"І ні, його не сформує "президент з народу" чи показовий "розстріл корупціонерів", як у нас люблять спекулювати популісти. Довіра громадян до держави формується досвідом позитивної співпраці. Кожного дня. Бо президенти, депутати, міністри, навіть судді для більшості українців - далеко, а поліція, податкова, комунальна лікарня, ЦНАП, школа, місцеве самоврядування - поруч. І який досвід більшість українців має щодня, коли думає про взаємодію з державою? Підприємці, люди справи кожного дня стикаються з нестабільними правилами гри, постійними податковими змінами, непрозорими правилами, тиском з боку держави", - підкреслила Кіра Рудик.

Громадяни, що стикаються з будь-якими державними сервісами, десятиліттями стикаються зі здирництвом та низькою якістю практично будь-яких державних послуг. А коли держава використовує гроші громадян - платників податків, щоб побудувати дорогу чи школу, це оголошується "Програмою президента" і про платників податків ніхто не згадує.

З таких складових: дискомфорт при взаємодії з державою кожного дня; корупція, яку видно неозброєним оком; брехня "великих" політиків з екранів телевізору - роками формується ставлення громадян до держави.

"Що держава почала робити в першу чергу, коли розпочалася пандемія? Держава почала брехати. Некомпетентні міністри охорони здоров'я - до призначення Віктора Ляшка їх було троє - не хотіли спілкуватися з суспільством. Уряд не хотів спілкуватися з суспільством. Навіть президент, замість заспокоїти людей та очолити боротьбу з коронавірусом, вирішив, що активність у боротьбі з пандемією може вдарити по рейтингу. Коронавірус та криза, яку він приніс українській медицині, українській економіці, державі та кожному з нас, зробив фундаментальну проблему недовіри до держави особливо яскравою", - підсумувала Кіра Рудик.