Причина ДТП: как можно не заметить автомобиль

Часто объясняя обстоятельства ДТП, водитель утверждает, что просто не видел другую машину. И обычно говорят правду. Почему это может быть?

Наверное, подобные случаи были в практике многих водителей: будто только на перекрестке с двух сторон не было ни одной машины, но только вы двинулись вперед, как буквально рядом оказывается автомобиль, который нужно было пропустить. Откуда она взялась? Как так, что порой мы не замечаем таких масштабных объектов, как автомобиль, даже в идеальных погодных условиях?

Почему можно не увидеть машину

На первый взгляд странные ситуации объясняются физиологией человека, а еще – особенностями отечественной придорожной инфраструктуры.

Чужая машина сливается с фоном ландшафта . Наиболее распространённая причина. Иногда транспортное средство имеет примерно тот же цвет, что и объекты, которые служат ему фоном при взгляде с вашего ракурса. Преодолеть эту проблему призваны включенные фары и дневные ходовые огни, которыми сейчас оборудованы все новые автомобили. Совет: смотрите внимательнее, помня, что далеко не все машины на наших улицах имеют ДХО.

Чужая машина была действительно спрятана для вас . Автомобиль, который вы сначала не заметили, уехал из-за машин, стоящих близко к вам. Это ситуация, когда внезапно появившейся машины действительно не было в тот момент, когда вы смотрели направо-налево. (Такой случай и подразумевает пункт ПДД, запрещающий парковаться ближе 10 м до перекрестка.) Совет: изучайте обстановку на перекрестке чуть длиннее, чем один короткий взгляд в каждую сторону. Возможно, на сложном перекрестке стоит посмотреть в каждую сторону еще раз, даже если сразу вы ничего опасного не увидели.

Чужая машина не казалась опасной. На большом расстоянии быстро приближающееся авто может сначала не восприниматься как представляющее опасность. Однако не все водители вокруг нас соблюдают законную и главное – разумную скорость. Совет: приучите себя к реалиям, когда кто-нибудь может приближаться к вам с недопустимой скоростью. А чтобы точнее оценивать скорость объекта, нужно на секунду-две дольше всматриваться в каждого приближающегося к вам.

Ракурсы зрения и перемещения векторов. Человек устроен так, что подсознательно опасается угрозы с большими габаритами. Следовательно, мы скорее замечаем машину, которая приближается по дороге, которая пересекается с нашей (мы видим это авто в три четверти профиля – в профиль), чем подъезжающая к перекрестку нам навстречу (в ракурсе зрения анфас). Притом что другая может быть опасной для вас при повороте налево. Совет: все равно внимательно просматриваем каждое из направлений, откуда можно ожидать опасность.

Ошибочные приоритеты . Вы обратили основное внимание на другого участника дорожного движения, который казался более значимым. Скажем, ступающий ногой на проезжую часть пешеход может первым привлечь внимание водителя, тогда как с другой стороны может приближаться автомобиль, который изначально не будет зафиксирован вами. Или все ваше внимание привлек другой объект, более яркий или контрастный по цвету, чем другой, который тоже представляет опасность. Совет: внимательно изучайте обстановку в каждом из секторов.

Кратко

Главное при оценке ситуации в месте пересечения транспортных потоков – не торопиться. Только так можно сфокусировать зрение по всей глубине зоны, которая может представлять угрозу для вас. И особенно это важно, если поле зрения наполнено обилием разноплановых и разноцветных объектов. И еще один немаловажный момент: ситуация "не увидел машину" может быть двусторонней – и вы можете кого-то не увидеть, и вас самих могут не видеть. А значит, в непростых дорожных ситуациях желательно вести себя так, чтобы своим появлением не стать сюрпризом для других участников дорожного движения.