Причастен к трагедии в Буче: в Украине погиб командир Псковской дивизии ВДВ

Как пишет издание, вчера в Дагестане школы начали получать сообщения о гибели командира 76 Псковской дивизии полковника Абдулазиза Шихабидова.

В частности, в лицее №13 города Каспийск открыли "памятный уголок" с фотографиями и информацией об оккупанте. А в Буйнакской школе-интернате для учащихся 7 - 9 классов провели внеклассное мероприятие, где жгли "свечи памяти" и читали стихи.

Стоит заметить, что после обнародования фото с этого мероприятия они исчезли с официальных страниц учебного заведения, но сохранился в вебархиве.

Что известно о 76 Псковской дивизии

76-я Псковская десантная дивизия участвует в войне против Украины с 2014 года - ее военные были задействованы в аннексии Крыма и боевых действиях в Донецкой области. После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года подразделения этой дивизии дислоцировались в Буче.

Журналистские расследования подтвердили причастность бойцов Псковской дивизии к преступлениям против гражданского населения в Буче.

До участия в войне против Украины полковник Шихабидов воевал в Южной Осетии и Сирии.