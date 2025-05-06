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Причастен к трагедии в Буче: в Украине погиб командир Псковской дивизии ВДВ

Вторник 06 мая 2025 21:23
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Причастен к трагедии в Буче: в Украине погиб командир Псковской дивизии ВДВ Иллюстративное фото: в Украине погиб командир Псковской дивизии ВДВ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Меньше чем через два месяца после назначения погиб командир 76-й Псковской десантной дивизии полковник Абдулазиз Шихабидов, который недавно был поставлен на эту должность указом российского диктатора Владимира Путина.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на издание "Агентство".

Как пишет издание, вчера в Дагестане школы начали получать сообщения о гибели командира 76 Псковской дивизии полковника Абдулазиза Шихабидова.

В частности, в лицее №13 города Каспийск открыли "памятный уголок" с фотографиями и информацией об оккупанте. А в Буйнакской школе-интернате для учащихся 7 - 9 классов провели внеклассное мероприятие, где жгли "свечи памяти" и читали стихи.

Стоит заметить, что после обнародования фото с этого мероприятия они исчезли с официальных страниц учебного заведения, но сохранился в вебархиве.

Что известно о 76 Псковской дивизии

76-я Псковская десантная дивизия участвует в войне против Украины с 2014 года - ее военные были задействованы в аннексии Крыма и боевых действиях в Донецкой области. После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года подразделения этой дивизии дислоцировались в Буче.

Журналистские расследования подтвердили причастность бойцов Псковской дивизии к преступлениям против гражданского населения в Буче.

До участия в войне против Украины полковник Шихабидов воевал в Южной Осетии и Сирии.

Зверства россиян в Буче

Напомним, в феврале 2022 года во время российского вторжения в Украину город Буча Киевской области был оккупирован захватчиками.

Город находился в оккупации чуть больше месяца. 2 апреля 2022 года, Киевская область была полностью освобождена от российских войск.

В течение этого месяца российские военные убили большое количество мирных жителей. Некоторым удалось выжить лишь чудом. Точное количество жертв в Буче правоохранители до сих пор не смогли окончательно установить.

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