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Причастен к расстрелу ВСУ в Иловайске. Военные ликвидировали офицера РФ

Фото: ВСУ ликвидировали офицера РФ Дмитрия Лисицкого (twitter.com Alla91748059)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные ликвидировали офицера российской армии Дмитрия Лисицкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

Военные ВСУ ликвидировали российского офицера, который являлся одним из организаторов Иловайской трагедии.

"Наши воины ликвидировали офицера армии РФ Дмитрия Лисицкого, который был одним из устроивших расстрел украинских защитников в 2014 году", - сообщил Братчук.

Напомним, сегодня в Луганской области пограничники и артиллеристы уничтожили позицию оккупантов.

Также в Генштабе сообщили, что ВСУ 25 марта сбили два разведывательных беспилотника кафиров.

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