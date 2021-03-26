Прибуток в метрах: як заробити на продажу нових квартир в Києві

Цього року кількість інвестиційних угод на первинному ринку зросте на 10% порівняно з 2020 роком, зазначила керівник відділу продажів ЖК Lucky Land Леся Павленко.

Квартир у забудовників в популярних проектах на початковому етапі будівництва вже може не бути, кажуть експерти. Заробіток інвестора в таких проектах становить 30-50% від вартості квартири. Ще один популярний варіант - покупка нерухомості для її подальшої здачі в оренду.

Інвестори збільшують апетит

Інвестиційна привабливість ЖК для інвесторів може відрізнятися і залежить від класу будинку, що будується, каже Леся Павленко. У 2021 році рівень інвестиційних угод у комплексах економ-класу навряд чи перевищить 10% від загального числа угод, в об'єктах комфорт-класу - 45-55%.

Тоді як у категорії комфорт+ і бізнес їх число складе від 50% до 70% від загальної кількості угод в залежності від формату, інфраструктури комплексу, локації (наявність поблизу рекреаційних зон - лісу, парку, озера і пр.), стадії будівництва і ціни, прогнозує експерт.

"Найбільша кількість продажів буде спостерігатися в об'єктах на початкових стадіях будівництва і на старті будівництва нових черг житлових комплексів, що добре зарекомендували себе", - каже Леся Павленко.

Чому інвестори вкладають в ринок нерухомості? Для більшості покупців, у яких є заощадження 50-60 тисяч доларів, житло - одна з небагатьох можливостей для заробітку з високою прибутковістю.

"В Україні функціонує декілька ринків з можливостями для вкладення коштів: депозити, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), ринок дорогоцінних металів і первинний ринок житла. Це без урахування зовнішніх ринків цінних паперів, віртуальних валют, так як вони поки не врегульовані на законодавчому рівні", - говорить Максим Гончарук.

І хоча інвестиції в нерухомість представляються більш вигідними, ніж інші інструменти, цей тип капіталовкладень має свої ризики, про які попереджають експерти.

Нерухомість також може використовуватися як інструмент для легалізації доходів, визнають опитані РБК-Україна ріелтори. Зараз обійти фінансовий моніторинг при укладанні угод купівлі-продажу квартир ще можливо, але в найближчі роки це буде складніше.

З кожним роком банки все ретельніше вивчають джерела походження коштів покупців житла. "Такі угоди, найімовірніше, є. Але їх складно підрахувати", - говорить керуючий партнер SV Development Сергій Степенко.

Можливі ризики

Щоб максимально заробити на ринку первинної нерухомості, треба купувати квартиру на ранньому етапі будівництва. У цей період забудовник пропонує найнижчу ціну, але і ризики інвестування в даному випадку вищі. Якщо компанія затягне з термінами будівництва або зіткнеться з проблемами, як це, наприклад, сталося з "Укрбудом" або "Аркадою", тоді прибутковість може різко знизитися.

Якщо мова йде про вкладення в нерухомість для подальшої здачі, то треба враховувати, що інвестору доведеться самому організовувати перегляди, контролювати сплату орендарями комунальних послуг, періодично проводити поточний ремонт тощо.

Причому конкуренція в цьому сегменті загострюється з кожним роком. За даними консалтингової компанії SV Development, зараз в Києві здається в оренду близько 50 тисяч квартир. Щомісяця здійснюється близько 2 тисяч угод, що стримує ціни на оренду.