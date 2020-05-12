Наближається нова хвиля пандемії коронавірусу, - головний епідеміолог США

Головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що можливо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, восени або взимку можливо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус.

"Причина полягає в тому, що коли ви говорите про те, чи зникне вірус, і як я неодноразово заявляв, цього просто не буде, тому що вірус дуже заразний", - говорить він.

Також Фаучі наголосив, що реальне число померлих від коронавірусу, швидше за все, вище, ніж повідомляє офіційна статистика.

"Більшість вважає, що кількість летальних випадків, ймовірно, перевищує поточні дані. В офіційну статистику смертності, можливо, не включили американців, які померли вдома, і у яких був недіагностований коронавірус", - заявив він.

Нагадаємо, наразі у Сполучених Штатах Америки розробляється щонайменше 8 потенційних вакцин від коронавірусу.

Також повідомлялося, що експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйонах доз до кінця 2020 року.