Наближається нова хвиля пандемії коронавірусу, - головний епідеміолог США

Фото: прапор США (twitter.com)

Фаучі заявив, що реальне число померлих від коронавірусу, швидше за все, вище, ніж повідомляє офіційна статистика

Головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що можливо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, восени або взимку можливо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус.

"Причина полягає в тому, що коли ви говорите про те, чи зникне вірус, і як я неодноразово заявляв, цього просто не буде, тому що вірус дуже заразний", - говорить він.

Також Фаучі наголосив, що реальне число померлих від коронавірусу, швидше за все, вище, ніж повідомляє офіційна статистика.

"Більшість вважає, що кількість летальних випадків, ймовірно, перевищує поточні дані. В офіційну статистику смертності, можливо, не включили американців, які померли вдома, і у яких був недіагностований коронавірус", - заявив він.

Нагадаємо, наразі у Сполучених Штатах Америки розробляється щонайменше 8 потенційних вакцин від коронавірусу.

Також повідомлялося, що експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйонах доз до кінця 2020 року.