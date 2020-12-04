Презумпція незгоди: Радуцький пояснив механізм добровільної вакцинації

Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

Вакцинація від коронавірусу в Україні буде добровільною. Для цього в країні запровадили так звану "презумпцію незгоди".

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Радуцького, вакцинація буде обов'язковою, але кожен громадянин зможе від неї відмовитися.

"Ми заміняємо презумпцію згоди на презумпцію незгоди. Тебе ніхто не примушує вакцинуватися, але вона (вакцинація - ред.) обов'язкова. Ти можеш не вакцинуватися, але ти погодься. Не лікарі тобі відмовили, а ти сам погодився та взяв на себе відповідальність", - наголосив він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація від коронавірусу в Україні має бути безкоштовною, але не для всіх.

Крім того, у парламенті розповіли, у яких країн Україна буде купувати вакцину від коронавірусу.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти з питань медицини Максим Степанов, Михайло Радуцький, Олександр Коляда, Михайло Фаворов та інші відомі українці обговорюють нові вакцини від коронавірусу і чи взагалі зможе вакцинація нарешті повернути нас до звичайного життя. Крім того, разом з представниками малого і середнього бізнесу гості студії пробують дати відповіді на питання: чому українські підприємці вийшли на протести проти касових апаратів та чому влада пішла на компроміс із ними?

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 4 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу стало відомо, на яку суму США надали фінансову допомогу Україні починаючи з 2014 року.

Скільки грошей отримала Україна від Конгресу США

Ефір був багатий на суперечки. Наприклад, щодо кроків стосовно виведення країни з кризи емоційно посперечалися заступниця голови офісу Зеленського Юлія Ковалів та епатажний Олег Ляшко.

Суперечка Ковалів з Ляшком

А от скандальний нардеп Ілля Кива взагалі зганьбився у прямому ефірі через Джорджа Сороса, на якого політик покладає відповідальність ледь не за всі проблеми України.

Ілля Кива зганьбився через висловлювання про "групу Сороса"

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін детально відповів Киві на "закиди" про відносини між Україною та США й про так зване зовнішнє управління.

Клімкін відповів Киві на "закиди", що нібито Україною керує Сорос

Також голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про шляхи виведення країни із кризи та підтримку українського виробництва.

Наталуха висловився про підтримку внутрішнього виробника

Крім того, на минулому тижні любителів футболу сколихнула новина, що збірній України присудили технічну поразку у матчі з швейцарцями. Тренер нашої команди Андрій Шевченко не стримував емоцій, коментуючи несправедливе рішення УЄФА.

Андрій Шевченко висловився про технічну поразку збірної України