Президенту з 2019 року погрожували насильством 22 рази, - СБУ

Вищому керівництву держави з 2019 року погрожували насильством 25 разів. У більшості випадків це стосувалося президента України.

Про це РБК-Україна повідомили в Службі безпеки України.

За інформацією СБУ з 2019 року по вересень 2021 року було отримано 25 повідомлень з погрозами на адресу вищих державних діячів.

З яких - 22 були адресовані президенту України, а ще три - міністру внутрішніх справ.

При цьому у відомстві не уточнили про кого конкретно йдеться.

Так, з 2019 року на посаді президента Петра Порошенка замінив Володимир Зеленський, а на посту глави МВС Арсена Авакова змінив Денис Монастирський.

Служба безпеки та Національна поліція встановила 16 осіб, які причетні до анонімних повідомлень такого характеру.

У відомстві нагадали, що такі дії можуть бути кваліфіковані за статтями 112 і 346 Кримінального кодексу. Максимальне покарання - довічне ув'язнення з конфіскацією майна.