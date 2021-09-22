Президенту з 2019 року погрожували насильством 22 рази, - СБУ
Вищому керівництву держави з 2019 року погрожували насильством 25 разів. У більшості випадків це стосувалося президента України.
Про це РБК-Україна повідомили в Службі безпеки України.
За інформацією СБУ з 2019 року по вересень 2021 року було отримано 25 повідомлень з погрозами на адресу вищих державних діячів.
З яких - 22 були адресовані президенту України, а ще три - міністру внутрішніх справ.
При цьому у відомстві не уточнили про кого конкретно йдеться.
Так, з 2019 року на посаді президента Петра Порошенка замінив Володимир Зеленський, а на посту глави МВС Арсена Авакова змінив Денис Монастирський.
Служба безпеки та Національна поліція встановила 16 осіб, які причетні до анонімних повідомлень такого характеру.
У відомстві нагадали, що такі дії можуть бути кваліфіковані за статтями 112 і 346 Кримінального кодексу. Максимальне покарання - довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, вранці 22 вересня під Києвом розстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра. Він не постраждав, однак його водій був поранений. Силовики відкрили справу за статтею "замах на вбивство".
Всі інші подробиці інциденту зібрано в матеріалі РБК-Україна.