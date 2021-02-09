RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У президентському рейтингу лідирують три кандидати: кого підтримують українці

Автор: Олександр Білоус

Якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Популярні новини
Тупицький працює дистанційно з документами, - КСУ 05 лютого 2021
До 20 см снігу в Києві та сильні морози: синоптики назвали дату нового похолодання 06 лютого 2021
Рух поїздів затримується більше ніж на дві години: УЗ назвала причину 06 лютого 2021
На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою 05 лютого 2021
НС на "Укрзалізниці": вантажні вагони підняли, але потяги ще затримуються 07 лютого 2021
Сніг до 20 см і шквальний вітер: погода в Києві погіршиться 8 лютого 05 лютого 2021
Негода в Україні: українців просять завтра не виходити з дому 07 лютого 2021
Коронавірус в Україні: скільки триватиме карантин і коли розпочнеться вакцинація 06 лютого 2021
Сильний сніг, морози та лавинна небезпека: в Україну прийшла негода 07 лютого 2021
Поки що добровільно: Зеленський розповів, хто не має права відмовитися від вакцини 08 лютого 2021

За даними опитування, у першому турі найбільше отримав би Зеленський (16% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Бойка відповідно 13% і 20% опитаних, за Порошенка - відповідно 12% і 18%.

Крім того, планують голосувати за Юлію Тимошенко - відповідно 8% і 11%, за Ігора Смешка - відповідно 3,5% і 5%, за Анатолія Гриценка - відповідно 2,5% і 3%, за Володимира Гройсмана - відповідно 2% і 3%, за Олега Ляшка - відповідно 2% і 3%, за Дмитра Разумкова - відповідно 1% і 2%, за Руслана Кошулинського - відповідно 1% і 2%, за Олександра Вілкула - відповідно 1% і 1,5%, за Віталія Кличка - відповідно 1% і 1%.

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком (54% на 46%), Бойком (58% на 42%) чи Разумковим (60% на 40%) стає переможцем президентських виборів. Разумков перемагає Порошенка (55% на 45%) і Бойка (58% на 42%), а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком (55% на 45%).

Дослідження проведене Центром Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними за даними опитування КМІС, президентський рейтинг наприкінці січня - початку лютого 2021 року очолює Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати 22% українців.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, українці назвали Володимира Зеленського розчаруванням 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України опросрейтинг
Читайте також
Українським ЗМІ не довіряють майже половина громадян
Перезавантаження парламенту та уряду підтримують дві третини українців
Тарифні протести схвалили майже 90% українців
Прогноз погоди