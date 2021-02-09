У президентському рейтингу лідирують три кандидати: кого підтримують українці

Якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.

За даними опитування, у першому турі найбільше отримав би Зеленський (16% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Бойка відповідно 13% і 20% опитаних, за Порошенка - відповідно 12% і 18%.

Крім того, планують голосувати за Юлію Тимошенко - відповідно 8% і 11%, за Ігора Смешка - відповідно 3,5% і 5%, за Анатолія Гриценка - відповідно 2,5% і 3%, за Володимира Гройсмана - відповідно 2% і 3%, за Олега Ляшка - відповідно 2% і 3%, за Дмитра Разумкова - відповідно 1% і 2%, за Руслана Кошулинського - відповідно 1% і 2%, за Олександра Вілкула - відповідно 1% і 1,5%, за Віталія Кличка - відповідно 1% і 1%.

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів. Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.