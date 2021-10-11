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Президента Бразилії не пустили на футбольний матч без COVID-щеплення 

Автор: Марія Кучерявець

Президент Бразилії Жаір Болсонару не зміг потрапити на футбольний матч між "Сантосом і "Греміо". Оскільки на стадіон був дозволений вхід вакцинованим від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я хотів подивитися гру "Сантоса", але мені сказали, що потрібно вакцинуватися. Навіщо? У мене більше антитіл, ніж у тих, хто щепився", - сказав президент.

Зазначено, що цей матч був першим у Сантосі, де вболівальникам дозволили бути на грі від початку пандемії коронавірусу.

Однак у клубі заявили, що дозволять бути присутніми лише тим уболівальникам, хто має COVID-щеплення, або ж пред'явить негативний результат ПЛР-тесту.

Сам Болсонару, який відмовляється робити щеплення, закликав і інших наслідувати його приклад, стверджуючи, що у нього є антитіла, тому що він вже перехворів на COVID-19.

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БразилияФутболПандемія коронавірусу