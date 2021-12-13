Президент ПАР заразився коронавірусом

Президент ПАР Сиріл Рамафоса здав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію. Зараз він проходить курс лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу президента .

Зараз він перебуває в "гарному настрої" і знаходиться під наглядом фахівців військово-медичної служби сил оборони ПАР.

"Президент проходить курс лікування від COVID-19 після позитивного результату тесту на інфекцію", - йдеться в повідомленні.

За даними офісу президента, 69-річний Рамафоса відчув себе зле після участі в заході в Кейптауні.

Нагадаємо, у ПАР заявили, що частка людей, у яких розвиваються важкі захворювання на тлі зараження штамом коронавірусу "Омікрон", або які вмирають, помітно нижче, ніж під час попередніх хвиль, пов'язаних з"Дельта".

Експерти озвучили версії того, як виник новий штам коронавірусу "Омікрон". Він міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом.