RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент ПАР заразився коронавірусом

Автор: Артур Родивилов

Президент ПАР Сиріл Рамафоса здав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію. Зараз він проходить курс лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу президента.

За даними офісу президента, 69-річний Рамафоса відчув себе зле після участі в заході в Кейптауні.

"Президент проходить курс лікування від COVID-19 після позитивного результату тесту на інфекцію", - йдеться в повідомленні.

Зараз він перебуває в "гарному настрої" і знаходиться під наглядом фахівців військово-медичної служби сил оборони ПАР.

Нагадаємо, у ПАР заявили, що частка людей, у яких розвиваються важкі захворювання на тлі зараження штамом коронавірусу "Омікрон", або які вмирають, помітно нижче, ніж під час попередніх хвиль, пов'язаних з"Дельта".

Експерти озвучили версії того, як виник новий штам коронавірусу "Омікрон". Він міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус