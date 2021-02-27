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Президент Угорщини щепився від COVID-19 китайської вакциною

Автор: Олександр Білоус

Президент Угорщини Янош Адер отримав першу дозу китайської вакцини Sinopharm проти Covid-19. Він закликав громадськість послідувати його прикладу.

Про це повідомляє видання Hungary Today.

Виступаючи перед державними ЗМІ, президент закликав зареєструватися для вакцинації як можна раніше, а також з'явитися, щоб отримати укол, як тільки терапевт повідомить про це.

"Давайте довіряти нашим лікарям, нашій системі охорони здоров'я", - сказав президент Угорщини, додавши, що він сподівається, що "епідемія скоро залишиться позаду".

На даний час Угорщина отримала вакцин від п'яти виробників, включаючи китайську Sinopharm. Перша партія вакцини Sinopharm прибула в Будапешт 16 лютого. Угорщина початку введення вакцини Sinopharm 24 лютого.

Станом на 26 лютого 521 283 людини отримали як мінімум перше щеплення вакцини, а 240 622 людини отримали два щеплення.

Крім того, 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи. Після цього, 2 лютого, Угорщина отримала першу партію російської вакцини "Супутник V". В країну доставили 40 тисяч доз препарату

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Новини України ВакцинаКоронавірусУгорщина
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