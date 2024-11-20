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Не президент, а убийца. Зеленский объяснил, почему предостерегал Шольца от звонков Путину

Киев, Среда 20 ноября 2024 13:24
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Не президент, а убийца. Зеленский объяснил, почему предостерегал Шольца от звонков Путину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский знал, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен позвонить российскому диктатору. Зеленский предостерег Шольца от разговоров с Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в интервью Fox News.

Как отметил Зеленский, Шольц во время разговора рассказал, что намерен позвонить Владимиру Путину. Однако президент считает, что звонок не принес результатов.

"Что получил канцлер с этого звонка? Ничего. Ничего нового", - сказал глава государства.

Он добавил, что политическая изоляция российского лидера также оказывает давление на него.

"Мы воюем не только оружием, но и дипломатией. Дипломатия очень важна. И только дипломатия может положить конец этой войне", - говорит Зеленский.

По его словам, разведки США и Европы взаимодействуют с российской стороной даже во время войны в Украине, но это не идет в разрез с их политикой политической изоляции.

"Вы не должны признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию", - заявил Зеленский.

Разговор Шольца и Путина

Напомним, 15 ноября стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Перед звонком Шольц побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний был против этого разговора.

МИД Украины, комментируя переговоры, заявил, что разговор Шольца и Путина не поможет достичь мира в Украине.

Сам Шольц после звонка сказал, что Путин не изменил своего мнения по войне против Украины.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине Олаф Шольц
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