Не президент, а убийца. Зеленский объяснил, почему предостерегал Шольца от звонков Путину
Президент Украины Владимир Зеленский знал, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен позвонить российскому диктатору. Зеленский предостерег Шольца от разговоров с Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в интервью Fox News.
Как отметил Зеленский, Шольц во время разговора рассказал, что намерен позвонить Владимиру Путину. Однако президент считает, что звонок не принес результатов.
"Что получил канцлер с этого звонка? Ничего. Ничего нового", - сказал глава государства.
Он добавил, что политическая изоляция российского лидера также оказывает давление на него.
"Мы воюем не только оружием, но и дипломатией. Дипломатия очень важна. И только дипломатия может положить конец этой войне", - говорит Зеленский.
По его словам, разведки США и Европы взаимодействуют с российской стороной даже во время войны в Украине, но это не идет в разрез с их политикой политической изоляции.
"Вы не должны признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию", - заявил Зеленский.
Разговор Шольца и Путина
Напомним, 15 ноября стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Перед звонком Шольц побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний был против этого разговора.
МИД Украины, комментируя переговоры, заявил, что разговор Шольца и Путина не поможет достичь мира в Украине.
Сам Шольц после звонка сказал, что Путин не изменил своего мнения по войне против Украины.
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