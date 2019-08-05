Президент Туркменістану вперше з'явився на ТБ після чуток про його смерть

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов після довгої відсутності на тлі чуток про його смерть вперше з’явився на державному телебаченні. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, у вечірньому ефірі туркменського телебачення 4 серпня показали репортаж, як глава Туркменістану їздить на велосипеді, скаче на коні і стріляє з автоматичної зброї. Цьому були присвячені більше ніж 28 хвилин із 36-хвилинного випуску.

Це була перша поява туркменського лідера більше ніж за десять днів. Востаннє його показували 24 липня після того, як поширилися чутки про його смерть президента. Але кадри, показані 24 липня, викликали сумніви фахівців телевізійників. Вони зазначали, що зйомки були ідентичні тим, що були показані в програмі "Ватан" від 10 травня цього року.

Зазначимо, президент Туркменістану востаннє з’являвся на публіці 5 липня. Його прес-служба 15 липня опублікувала повідомлення про те, що президент перебуває у відпустці, і випустила відеозапис, де президент грається з онуками і кошенятами.

Нагадаємо, раніше представник посольства Туркменістану в Російській Федерації (РФ) назвав фейком повідомлення про смерть президента країни Гурбангули Бердимухамедова. Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація, що Бердимухамедов помер 20 липня.

Як писало РБК-Україна раніше, в лютому 2017 року Бердимухамедов за підсумками виборів був переобраний на третій строк керівництва країною.

Усього в президентських виборах у Туркменістані брали участь дев'ять кандидатів. Разом з тим, Бердимухамедов набрав 97,69% голосів.