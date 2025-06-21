"Полный идиот": Трамп намекнул, что может уволить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что "возможно" рассмотрит вопрос увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которого назвал "полным и абсолютным идиотом" за решение оставить процентные ставки без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского лидера в соцсети Truth Social.
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла - которого сам назначил во время первого президентского срока - за то, что тот не снижает ставки достаточно быстро.
В апреле Трамп уверял, что не намерен увольнять Пауэлла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года, однако намекнул на возможное изменение позиции.
"Возможно, просто возможно, мне придется передумать насчет его увольнения? Да как бы там ни было, его срок уже почти завершился!" - заявил Трамп.
Пауэлл ранее заявлял, что не подаст в отставку, даже если Трамп попросит его об этом. В прошлом месяце они провели личную встречу в Белом доме.
Трамп также назвал Пауэлла "дураком" и "очевидным ненавистником Трампа", отметив, что пытался влиять на него разными способами - "был добрым, нейтральным и злым, но ничего не сработало".
Отметим, что Пауэлл занимает должность главы Федеральной резервной системы с 5 февраля 2018 года.
2 апреля этого года Трамп объявил о введении пошлин почти для всех торговых партнеров США. Для части стран введен тариф в размере 10%, который вступил в силу 5 апреля. Еще для около 60 государств предусмотрена более высокая ставка, которая начала действовать с 9 апреля.
По словам министра торговли США Говарда Лутника, администрация Вашингтона не планирует откладывать реализацию новых тарифов, несмотря на призывы некоторых стран пересмотреть это решение.
При этом в марте сообщалось, что инвесторы обеспокоены относительно экономического курса президента Трампа. Из-за этого цены на акции ведущих американских компаний резко снизились, биткоин обновил годовой минимум, а индекс страха на Уолл-стрит достиг рекордного уровня этого года. Подробнее читайте в обзоре РБК-Украина.
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