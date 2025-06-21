"Полный идиот": Трамп намекнул, что может уволить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что "возможно" рассмотрит вопрос увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которого назвал "полным и абсолютным идиотом" за решение оставить процентные ставки без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского лидера в соцсети Truth Social.

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла - которого сам назначил во время первого президентского срока - за то, что тот не снижает ставки достаточно быстро.

В апреле Трамп уверял, что не намерен увольнять Пауэлла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года, однако намекнул на возможное изменение позиции.

"Возможно, просто возможно, мне придется передумать насчет его увольнения? Да как бы там ни было, его срок уже почти завершился!" - заявил Трамп.

Пауэлл ранее заявлял, что не подаст в отставку, даже если Трамп попросит его об этом. В прошлом месяце они провели личную встречу в Белом доме.

Трамп также назвал Пауэлла "дураком" и "очевидным ненавистником Трампа", отметив, что пытался влиять на него разными способами - "был добрым, нейтральным и злым, но ничего не сработало".

Отметим, что Пауэлл занимает должность главы Федеральной резервной системы с 5 февраля 2018 года.