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"Полный идиот": Трамп намекнул, что может уволить главу ФРС

США, Суббота 21 июня 2025 04:55
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"Полный идиот": Трамп намекнул, что может уволить главу ФРС Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп заявил, что "возможно" рассмотрит вопрос увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которого назвал "полным и абсолютным идиотом" за решение оставить процентные ставки без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского лидера в соцсети Truth Social.

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла - которого сам назначил во время первого президентского срока - за то, что тот не снижает ставки достаточно быстро.

В апреле Трамп уверял, что не намерен увольнять Пауэлла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года, однако намекнул на возможное изменение позиции.

"Возможно, просто возможно, мне придется передумать насчет его увольнения? Да как бы там ни было, его срок уже почти завершился!" - заявил Трамп.

Пауэлл ранее заявлял, что не подаст в отставку, даже если Трамп попросит его об этом. В прошлом месяце они провели личную встречу в Белом доме.

Трамп также назвал Пауэлла "дураком" и "очевидным ненавистником Трампа", отметив, что пытался влиять на него разными способами - "был добрым, нейтральным и злым, но ничего не сработало".

Отметим, что Пауэлл занимает должность главы Федеральной резервной системы с 5 февраля 2018 года.

Пошлины Трампа

2 апреля этого года Трамп объявил о введении пошлин почти для всех торговых партнеров США. Для части стран введен тариф в размере 10%, который вступил в силу 5 апреля. Еще для около 60 государств предусмотрена более высокая ставка, которая начала действовать с 9 апреля.

По словам министра торговли США Говарда Лутника, администрация Вашингтона не планирует откладывать реализацию новых тарифов, несмотря на призывы некоторых стран пересмотреть это решение.

При этом в марте сообщалось, что инвесторы обеспокоены относительно экономического курса президента Трампа. Из-за этого цены на акции ведущих американских компаний резко снизились, биткоин обновил годовой минимум, а индекс страха на Уолл-стрит достиг рекордного уровня этого года. Подробнее читайте в обзоре РБК-Украина.

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