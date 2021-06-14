Президент США: смерть Навального сильно нашкодить відносинам Росії з рештою світу

Президент США Джо Байден заявив, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального стане ще одною ознакою того, що Росія не має наміру дотримуватися базових прав людини. Смерть опозиціонера, за словами Байдена, буде трагедією.

Про це йшлося на брифінгу Байдена після саміту НАТО.

"Смерть Навального буде ще однією ознакою того, що у Росії немає наміру дотримуватися базові права людини, це буде трагедія", - сказав Байден, відповідаючи на питання про те, як можлива смерть або вбивство Навального в тюрмі може вплинути на відносини між РФ і США.

За словами американського президента, це сильно зашкодить відносинам РФ з рештою світу і з ним особисто.