Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, - CNN

Как сообщается, Байден сдал положительный тест после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе, где он должен был позже выступить на ежегодной конференции UnidosUS. Белый дом подтвердил информацию и отметил, что Байден вакцинирован и имеет мягкие симптомы.

"Президент сегодня днем обратился с симптомами верхних дыхательных путей, включая ринорею (насморк) и непродуктивный кашель, с общим недомаганием", - говорится в записке врача Байдена, предоставленной пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

Подтверждение Белого дома появилось вслед за заявлением генерального директора UnidosUS Джанет Мургией, после того, как Байден опоздал на полтора часа на свое запланированное выступление.

"Я только что говорила по телефону с президентом Байденом. И он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как мы все знаем, и только что получил положительный результат на Covid", - сказала Мургия присутствующим.

CNN добавило, что президент США будет находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре и продолжит исполнять обязанности главы государства.