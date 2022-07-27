RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент США Байден вилікувався від коронавірусу

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вилікувався від коронавірусу. Подякував усім за підтримку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Байдена.

"Повернемося до Овального кабінету. Дякую лікарю за турботу і всім вам за підтримку", - пише президент США.

Перед цим про одужання голови Білого дому також повідомляв лікар президента Кевін О'Коннор. За словами медпрацівника, Байдена не має лихоманки, і його симптоми майже повністю зникли.Також О'Коннор додав, що тест на коронавірус президента показав негативний результат сьогодні вранці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 21 липня, Байден заразився коронавірусом. Через деякий час голова Білого дому записав відеозвернення, в якому більш детально розповів про своє самопочуття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденСполучені Штати Америки