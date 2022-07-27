Президент США Байден вилікувався від коронавірусу

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вилікувався від коронавірусу. Подякував усім за підтримку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Байдена.
"Повернемося до Овального кабінету. Дякую лікарю за турботу і всім вам за підтримку", - пише президент США.
Перед цим про одужання голови Білого дому також повідомляв лікар президента Кевін О'Коннор. За словами медпрацівника, Байдена не має лихоманки, і його симптоми майже повністю зникли.Також О'Коннор додав, що тест на коронавірус президента показав негативний результат сьогодні вранці.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 21 липня, Байден заразився коронавірусом. Через деякий час голова Білого дому записав відеозвернення, в якому більш детально розповів про своє самопочуття.
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