Президент Сирії заразився коронавірусом

Президент Сирії Башар Асад і його дружина Асма здали позитивний тест на COVID-19. Тест був зданий після прояви незначних симптомів.

Про це йдеться у заяві офісу президента Сирії, повідомляє агентство SANA .

Нагадаємо, Башар Асад править Сирією з 2000 року. В останні десять років (з 2011 року) в країні йде громадянська війна. Асад спирається на підтримку російського президента Володимира Путіна. Завдяки російській армії йому вдалося зберегти свій пост в останні роки.

Згідно з повідомленням, вони обоє здорові і будуть продовжувати працювати в ізоляції будинку.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому країни, що входять до складу Радбезу ООН, у вівторок не змогли узгодити спільну заяву щодо Сирії, яке дипломати обговорювали протягом дня. Вони намагаються відновити зайшов у глухий кут мирний процес в країні.

Раніше повідомлялося, що США посилили свою присутність в Сирії після низки сутичок з російськими військами, які загострили напруженість у країні. Ці кроки повинні стати сигналом для Росії