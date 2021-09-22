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Президент Румунії виступив за обов'язкову вакцинацію для низки професій

Автор: Валерія Поліщук

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що вакцинація від COVID в країні повинна стати обов'язковою для певних професій. Зокрема, через початок чергової хвилі пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Так, румунський президент виступив за обов'язкову вакцинацію для медпрацівників, працівників будинків для престарілих.

"Це ненормально, коли деякі лікарі виступають проти вакцинації", - заявив президент Румунії.

Він зазначив також, що майбутні карантин повинні відрізнятися для щеплених і нещеплених людей. У цьому контексті глава держави заявив, що сертифікат про щеплення - це рішення для зменшення обмежень.

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РумынияВакцинація