Президент прислухався до ініціативи запустити масове тестування на антитіла до COVID-19, - Шахов

Фото: Сергій Шахов (facebook.com)

У МОЗ будуть реалізувати ініціативу щодо масового тестування на антитіла до коронавірусу

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству охорони здоров'я України запустити в Україні масове тестування на антитіла до COVID-19. Про це в коментарях журналістам заявив народний депутат Сергій Шахов, який раніше виступав з цією ініціативою з трибуни Верховної ради, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, Шахов став першим політиком, який вилікувався від коронавірусу і першим заявив про готовність стати донором для лікування важкохворих пацієнтів за допомогою переливання крові.

За його словами, якщо б президент і МОЗ оперативніше відреагували на звернення народного депутата, тестування на антитіла могли б почати ще в квітні і це б врятувало десятки життів українців.

Шахов також сказав, що не тішить себе ілюзіями про те, що тепер в боротьбі з коронавірусом в Україні відбудуться глобальні зміни. Проте сподівається, що якісь зрушення на краще все ж будуть.

"Я буду особисто тримати це питання на контролі, щоб під час масової діагностики використовувалися тест-системи, розроблені саме українськими вченими. Вони вже успішно зарекомендували себе не тільки в нашій країні, а й закордоном. Поки українські чиновники закуповують іноземні тести втридорога, наші вітчизняні тести вже закуповують Німеччина, Туреччина і країни Балтії", - зазначив Шахов.

Як повідомлялося, оціночні випробування імуноферментних тест-систем на наявність антитіл до COVID-19 українського виробника НВК "Діапроф-Мед" визначили їх якісні показники на дуже високому рівні. Оціночні випробування тест-систем проводилися НМУ ім. Богомольця під керівництвом доктора медичних наук, професора Ольги Голубовської.

Нагадаємо, раніше Сергій Шахов пройшов тестування на наявність антитіл за допомогою української тест-системи. Дослідження показали наявність високого кількість антитіл у крові Шахова. Також антитіла були виявлені і в членів сім'ї Шахова, які, скоріз за все, перехворіли ще в лютому.

Автор: Віталій Мельник