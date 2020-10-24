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Президент Польщі заразився на коронавірус

Автор: Максим Зайченко

Президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Його самопочуття нормальне.

Про це повідомив прес-секретар президента Блажей Спыхальский на своїй сторінці в Twitter.

Польський президент здав тест вчора.

"Пані та панове, за рекомендацією, президент вчора пройшов тест на наявність коронавірусу. Результат виявився позитивним. Президент почуває себе добре. Ми постійно контактуємо з відповідними медичними службами", - написав він.

Зазначимо, з 11 по 13 жовтня Дуда перебував з офіційним візитом в Україні.

Нагадаємо, напередодні у Польщі за добу зафіксували 10 040 нових випадків коронавірусу, що є новим антирекордом захворюваності. Померли від хвороби 130 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі посилять карантин на тлі антирекорду коронавірусу.

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Крім цього, раніше у Польщі ввели так звані години для людей похилого віку, щоб зменшити ризик інфікування коронавірусом.

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Новини України ПольшаАнджей ДудаКоронавірус