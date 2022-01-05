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Президент Польщі Анджей Дуда вдруге заразився коронавірусом

Автор: Марія Кучерявець

Президент Польщі Анджей Дуда заразився коронавірусом. Таким чином, глава держави вже вдруге хворіє на COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twitter глави канцелярії польського президента Павла Шрота

"У зв'язку з випадками хвороби в Адміністрації президента та його оточення Анджей Дуда отримав позитивний результат на COVID-19. З президентом все добре, важких симптомів немає, він перебуває під постійною медичною допомогою", - написав Шрот.

За його словами, польський президент отримав повний курс імунізації проти COVID-19 та пройшов ревакцинацію.

"Президент отримав 2 дози вакцини у квітні та червні минулого року, а 17 грудня - третю бустерну дозу. За регламентом президент перебуває на самоізоляції", - додав Шрот.

Зазначимо, президент Польщі Анджей Дуда вже вдруге заразився коронавірусом. До цього він отримав позитивний тест на COVID в жовтні 2020 року.

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Анджей ДудаКоронавірус