Президент Польщі Анджей Дуда вдруге заразився коронавірусом

"У зв'язку з випадками хвороби в Адміністрації президента та його оточення Анджей Дуда отримав позитивний результат на COVID-19. З президентом все добре, важких симптомів немає, він перебуває під постійною медичною допомогою", - написав Шрот.

За його словами, польський президент отримав повний курс імунізації проти COVID-19 та пройшов ревакцинацію.

"Президент отримав 2 дози вакцини у квітні та червні минулого року, а 17 грудня - третю бустерну дозу. За регламентом президент перебуває на самоізоляції", - додав Шрот.

Зазначимо, президент Польщі Анджей Дуда вже вдруге заразився коронавірусом. До цього він отримав позитивний тест на COVID в жовтні 2020 року.