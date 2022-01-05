Президент Польщі Анджей Дуда вдруге заразився коронавірусом
Президент Польщі Анджей Дуда заразився коронавірусом. Таким чином, глава держави вже вдруге хворіє на COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twitter глави канцелярії польського президента Павла Шрота
"У зв'язку з випадками хвороби в Адміністрації президента та його оточення Анджей Дуда отримав позитивний результат на COVID-19. З президентом все добре, важких симптомів немає, він перебуває під постійною медичною допомогою", - написав Шрот.
За його словами, польський президент отримав повний курс імунізації проти COVID-19 та пройшов ревакцинацію.
"Президент отримав 2 дози вакцини у квітні та червні минулого року, а 17 грудня - третю бустерну дозу. За регламентом президент перебуває на самоізоляції", - додав Шрот.
Зазначимо, президент Польщі Анджей Дуда вже вдруге заразився коронавірусом. До цього він отримав позитивний тест на COVID в жовтні 2020 року.
Szanowni Państwo, w związku z przypadkami zachorowań w Kancelarii Prezydenta i w jego otoczeniu Prezydent @AndrzejDuda przeprowadził test na obecność COVID-19, który dał pozytywny wynik. Prezydent czuje się dobrze, nie ma ciężkich objawów i przebywa pod stałą opieką medyczną.— Paweł Szrot (@PSzrot) January 5, 2022