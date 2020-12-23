Президент підписав закон про забезпечення доступу українців до вакцин від COVID-19

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення доступу українських громадян до якісних вакцин від COVID-19. Мова йде про законопроєкт №1075.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, скорочуються терміни затвердження клінічних випробувань і державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.

Закон сприятиме зменшенню навантаження на українську систему охорони здоров'я шляхом вакцинації значної кількості пацієнтів в рамках клінічних випробувань.

Крім того, документ прискорить вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть клінічні випробування, що позитивно вплине на імідж України.

"Зараз у світі не існує специфічного лікування коронавірусної хвороби, тому швидка розробка і застосування ефективної та безпечної вакцини проти неї є життєво важливим заходом для зменшення поширення інфекції та захисту вразливих груп населення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 16 грудня звільнив імпортні тест-системи на COVID-19 від мита та ПДВ.

Відзначимо, Кабмін 2 грудня звільнив від податків імпортні вакцини проти коронавірусу. Постановою в перелік включені Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2).