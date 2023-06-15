Президент ЮАР выехал из Варшавы в Киев для переговоров с Зеленским

Сегодня днем президент Рамафоса посетил Варшаву и встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Сейчас Рамафоса направляется в украинскую столицу Киев для завтрашних переговоров - как член Африканской "миротворческой миссии" с президентом Владимиром Зеленским. В состав Миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды как представители континента, который ощутил на себе неблагоприятные экономические последствия войны.

Ранее президент ЮАР проводил переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, президентом Зеленским, главой Китая Си Цзиньпином и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Рамафоса хочет приложить усилия для содействия "мирному" процессу по урегулированию войны РФ против Украины. Уже в субботу Рамафоса и вся его делегация прибудет в Москву для переговоров с Путиным.

Африканский мирный план

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил об африканском "мирном плане", детали которого не были обнародованы. Мирный план также поддерживают лидеры Сенегала, Уганды, Египта, Республики Конго и Замбии.

Ранее лидеры африканских стран отметили заинтересованность Африки в работе по прекращению войны из-за его огромного негативного влияния на африканские страны и другие государства мира.

Сегодня Reuters написало, что лидеры африканских стран могут предложить ряд "мер по укреплению доверия" во время своих начальных усилий по посредничеству в войне между Россией и Украиной.