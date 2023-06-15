RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент ЮАР выехал из Варшавы в Киев для переговоров с Зеленским

Фото: президент ЮАР Сирил Рамафоса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сегодня, 15 июня, посетил Польшу и отправился в Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Он хочет поспособствовать мирному урегулированию войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента ЮАР.

Сегодня днем президент Рамафоса посетил Варшаву и встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Сейчас Рамафоса направляется в украинскую столицу Киев для завтрашних переговоров - как член Африканской "миротворческой миссии" с президентом Владимиром Зеленским. В состав Миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды как представители континента, который ощутил на себе неблагоприятные экономические последствия войны.

Ранее президент ЮАР проводил переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, президентом Зеленским, главой Китая Си Цзиньпином и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Рамафоса хочет приложить усилия для содействия "мирному" процессу по урегулированию войны РФ против Украины. Уже в субботу Рамафоса и вся его делегация прибудет в Москву для переговоров с Путиным.

Африканский мирный план

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил об африканском "мирном плане", детали которого не были обнародованы. Мирный план также поддерживают лидеры Сенегала, Уганды, Египта, Республики Конго и Замбии.

Ранее лидеры африканских стран отметили заинтересованность Африки в работе по прекращению войны из-за его огромного негативного влияния на африканские страны и другие государства мира.

Сегодня Reuters написало, что лидеры африканских стран могут предложить ряд "мер по укреплению доверия" во время своих начальных усилий по посредничеству в войне между Россией и Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в Украине