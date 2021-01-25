ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Президент Мексики захворів на коронавірус

Автор: Даша Харченко

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор захворів на коронавірус. За його словами, хвороба проходить легко.

Про це він повідомив у Twitter.

Він зазначив, що налаштований оптимістично.

"З жалем повідомляю вам, що я захворів COVID-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично. Ми всі будемо рухатися вперед", - написав Обрадор.

Поки його представлятиме голова МВС Ольга Санчес Кордеро.

Популярні новини

Раніше стало відомо, що в Мексиці для вакцинації можуть використовувати до 24 млн доз російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Таким чином, можуть бути вакциновані 12 млн осіб.

На початку січня в Мексиці вивчали справу 32-річної медпрацівниці. Її госпіталізували з підозрою на енцефаломієліт після отримання вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавірусу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КоронавірусМексика