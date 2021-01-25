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Президент Мексики захворів на коронавірус

Мексика, Понеділок 25 січня 2021 05:53
Президент Мексики захворів на коронавірус
Фото: Андрес Мануель Лопес Обрадор (presidente.gob.mx)
Автор: Даша Харченко

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор захворів на коронавірус. За його словами, хвороба проходить легко.

Про це він повідомив у Twitter.

Він зазначив, що налаштований оптимістично.

"З жалем повідомляю вам, що я захворів COVID-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично. Ми всі будемо рухатися вперед", - написав Обрадор.

Поки його представлятиме голова МВС Ольга Санчес Кордеро.

Раніше стало відомо, що в Мексиці для вакцинації можуть використовувати до 24 млн доз російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Таким чином, можуть бути вакциновані 12 млн осіб.

На початку січня в Мексиці вивчали справу 32-річної медпрацівниці. Її госпіталізували з підозрою на енцефаломієліт після отримання вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавірусу.

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