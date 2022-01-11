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Президент Мексики вдруге захворів на COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор захворів на коронавірус. У нього проявляються легкі симптоми хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Обрадора.

"Я залишуся в ізоляції, буду займатися тільки офісною роботою і буду спілкуватися віртуально", - написав Обрадор.

Він також додав, що представляти президента на прес-конференціях та інших заходах стане міністр внутрішніх справ Республіки Адан Аугусто Лопес Ернандес. "З любов'ю, як завжди!", - додав мексиканський президент.

Обрадор вже вдруге хворіє на COVID-19. У попередній раз він заразився рік тому - в кінці січня 2021. "Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично. Ми всі будемо рухатися вперед", - розповів він тоді. Рік тому Обрадор доручив представляти його міністру внутрішніх справ Ольга Санчес Кордеро.

Раніше ми писали, що Мексика отримає власну COVID-вакцину в 2022 році.

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Мексика