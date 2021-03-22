Президент Литви вакцинувався від COVID препаратом AstraZeneca

У понеділок, 22 березня, президент Литви Гітанас Науседа зробив перше щеплення від коронавірусу. Він був вакцинований препаратом AstraZeneca.

Науседа вакцинувався публічно в одній з поліклінік Вільнюса.

"У мене не викликають сумніву щодо наукових та уповноважених організацій, які дуже компетентно оцінюють всі вакцини... Я дійсно вважаю, що всі чотири вакцини, які вже підтверджені, є надійними, ефективними", - заявив він.

Наголошується, що сьогодні також публічно препаратом AstraZeneca вакцинувалися прем'єр-міністр Інгріда Шимон, спікер сейму Вікторія Чмилите-Нільсен і міністр охорони здоров'я Арунас Дулькис.