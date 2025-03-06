Президент Литвы перед саммитом ЕС: Украина кровью выигрывает для нас время, нужно действовать

Он отметил, что "нет необходимости объяснять, насколько важна эта встреча", поскольку "Украина ежедневно выигрывает для нас драгоценное время, платя за него своей кровью".

"Было бы крайне безответственно тратить это время и проводить многочасовые дискуссии без четкого результата", - заявил Науседа.

Президент Литвы призывает к "гибкому" подходу к оборонным расходам в рамках бюджетного дефицита и большей поддержке Украины. Науседа также подчеркивает, что ЕС нуждается в укреплении восточного фланга, чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру от актов саботажа, гибридной агрессии и других форм подрыва приграничных стран.

Комментируя идею президента Франции Эммануэля Макрона о расширении французского "ядерного зонтика", он сказал, что это будет "очень серьезным сдерживающим фактором для России".

Науседа также заявил, что ЕС должен принимать решение сегодня, несмотря на потенциальную оппозицию со стороны Венгрии или Словакии, "потому что в противном случае история накажет нас".

"Это длится слишком долго, наша неспособность принимать решения. И сейчас пришло время (действовать, - ред.)", - добавил он.