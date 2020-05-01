Президент про коронавірус: попереду вирішальний шторм

Україна поступово наближається до піку захворюваності на коронавірус. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, українців чекає "вирішальний шторм" на травневі свята.

"Наша країна поступово наближається до піку ситуації. Попереду травневі вихідні, попереду вирішальний шторм. Але я вірю, що ми його витримаємо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україні вдалося уникнути піку захворюваності на коронавірус. Ляшко пояснив, що зараз Україна знаходиться на плато, яке може бути довшим, ніж у країнах, де був зареєстрований пік коронавірусу.

Пізніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україну може чекати другий спалах коронавірусу, якщо передчасно послабити карантинні обмеження. Степанов зазначив, що зараз ситуація з коронавірусом в Україні повністю контрольована урядом.

Як писало РБК-Україна, за останню добу в Україні було зафіксовано 455 нових випадків зараження коронавірусом. Так, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків зросла до 10 861, з них 272 летальних, а 1413 пацієнтів одужали.